Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde PKK/YPG'li 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.
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Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 13, 2024
Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla… pic.twitter.com/g1lEvYnRKZ