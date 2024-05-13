Dolar
32.21
Euro
34.76
Altın
2,339.86
ETH/USDT
2,986.00
BTC/USDT
63,160.00
BIST 100
10,205.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'ın "yıkılan çehresi" yenileniyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da kentin çehresi olarak bilinen Atatürk Bulvarı'nda rezerv alan ilan edilen bölgelerde 2 bin 100 bağımsız bölümün inşaatı sürüyor.

Orhan Pehlül  | 13.05.2024 - Güncelleme : 13.05.2024
Adıyaman'ın "yıkılan çehresi" yenileniyor Fotoğraf: Orhan Pehlül / AA

Adıyaman

Depremlerde büyük hasar alan Atatürk Bulvarı'ndaki belirlenen rezerv alanlarına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Emlak Konut'a yaptırılan inşaatlarda çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 116 bloktan oluşan projede 2 bin 100 bağımsız bölüm bulunuyor.

İnşaat alanında inceleme yapan Adıyaman Valisi Osman Varol, gazetecilere, rezerv alanlarda ciddi çalışmaların olduğunu hatırlattı.

Bazı kısımlardaki binaların bitme aşamasına geldiğini ifade eden Varol, şöyle konuştu:

"Adıyaman'ımızın en hareketli, yoğun caddesi olan rezerv alanlarındayız ve arkamda gördüğünüz gibi artık binalarımız bitme aşamasına geldi. Yakın zamanda inşallah bir kısım blokları tamamen bitirmiş olacağız."

Rezerv alanlarının 116 bloktan oluştuğunu aktaran Varol, "İnşaatlar devam ediyor. Tamamı bulvara cephesi olan bloklar, yaklaşık 2 bin 100 bağımsız bölüm var. Bu bağımsız bölümlerin bir kısmı konut, bir kısmı iş yeri şeklinde." dedi.

Yerinde dönüşüm de sürüyor

Mara ve Musalla mahallelerinde de yerinde dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü aktaran Varol, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda ilimizde yerinde dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Yerinde dönüşüm artı bulvarda yapılan işlerin toplamı 242 bin metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Gerçekten çok büyük bir inşaat faaliyeti. Bu binalar, mimari olarak çok şık binalar. Şehre hava ve ruh katacak. Bundan sonra yapılacak inşaatlara da belki kılavuzluk edecek. Vatandaşlarımızın kendi binalarını yaparken örnek alabileceği, gerçekten insan odaklı olarak düşünülmüş."

Binaların inşasında deprem yönetmeliklerine dikkat edildiğini anımsatan Varol, "Yapı kalitesi olarak zaten tartışılmaz bir şekilde çok güçlü, kuvvetli. Bütün yönetmeliklerdeki gereksinimleri karşılayacak malzemeler kullanılarak inşa ediliyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız hem bu binaların depreme dayanımı veya sağlamlığı konusunda müsterih olabilirler." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TCG Nusret Müze Gemisi, 15-16 Mayıs'ta Mersin'de ziyarete açılacak
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak
Trakya'da 2040'a kadar tarımda su ihtiyacının yüzde 10 ila 15 artabileceği belirlendi
Orta Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Adıyaman'ın "yıkılan çehresi" yenileniyor

Adıyaman'ın "yıkılan çehresi" yenileniyor

Hatay'da buğday sapları depremzede kadınların elinde dekoratif ürüne dönüşüyor

Meksika açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem

Azerbaycan'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Azerbaycan'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Hamileyken enkazdan çıkarılan anne, doğan bebeğiyle hayata tutunuyor

Hamileyken enkazdan çıkarılan anne, doğan bebeğiyle hayata tutunuyor
Depremde eşi ve 4 çocuğunu kaybeden Demirtaş, Anneler Günü'nü buruk karşılıyor

Depremde eşi ve 4 çocuğunu kaybeden Demirtaş, Anneler Günü'nü buruk karşılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet