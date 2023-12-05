Dolar
28.90
Euro
31.18
Altın
2,017.38
ETH/USDT
2,245.50
BTC/USDT
43,061.00
BIST 100
8,057.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız.
logo
Gündem

Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı unsurlarının sayısı 26 oldu

"Zeytin Yetiştiriciliği ile İlgili Geleneksel Bilgi, Yöntemler ve Uygulamalar" isimli ulusal adaylık dosyasının kabulüyle, Türkiye'nin "Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde" kayıtlı kültürel unsurlarının sayısı 26'ya ulaştı.

Gökhan Çeliker  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı unsurlarının sayısı 26 oldu

Ankara

Dışişleri Bakanlığı konu ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Zeytin Yetiştiriciliği ile İlgili Geleneksel Bilgi, Yöntemler ve Uygulamalar" isimli ulusal adaylık dosyasının, Botsvana'nın Kasane şehrinde düzenlenmekte olan Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesi'nin 18. Oturumunda, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine kaydedildiği bildirildi.

Türkiye'nin, Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı kültürel unsurlarının sayısının 26'ya ulaştığı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 terörist teslim oldu
Ankara İl Jandarma Komutanlığının çalışması sonucu yasa dışı 1286 site erişime engellendi
Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı unsurlarının sayısı 26 oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: (İİT)üye ülkeler arasındaki ticaret hacmi toplam ticaretimizin yüzde 19'unu oluşturuyor
Geleneksel zeytin yetiştiriciliği UNESCO listesine alındı

Benzer haberler

Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı unsurlarının sayısı 26 oldu

Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı unsurlarının sayısı 26 oldu

Türkiye, Somali'ye silah ambargosunun kaldırılmasını memnuniyetle karşıladı

Türkiye, Uluslararası Denizcilik Teşkilatı'nın konsey üyeliğine tekrar seçildi

Azerbaycan ile Ermenistan sınır belirleme komisyonları, toplantıların yönetmeliği üzerinde anlaştı

Azerbaycan ile Ermenistan sınır belirleme komisyonları, toplantıların yönetmeliği üzerinde anlaştı
Dışişleri: Gazze’de insani ara ilanı konusunda mutabakata varılmasını olumlu bir gelişme olarak görüyoruz

Dışişleri: Gazze’de insani ara ilanı konusunda mutabakata varılmasını olumlu bir gelişme olarak görüyoruz
Türkiye ve KKTC vatandaşlarının, Gazze'den Mısır'a tahliyesi sürüyor

Türkiye ve KKTC vatandaşlarının, Gazze'den Mısır'a tahliyesi sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet