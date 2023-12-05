Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı unsurlarının sayısı 26 oldu
"Zeytin Yetiştiriciliği ile İlgili Geleneksel Bilgi, Yöntemler ve Uygulamalar" isimli ulusal adaylık dosyasının kabulüyle, Türkiye'nin "Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde" kayıtlı kültürel unsurlarının sayısı 26'ya ulaştı.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı konu ile ilgili yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Zeytin Yetiştiriciliği ile İlgili Geleneksel Bilgi, Yöntemler ve Uygulamalar" isimli ulusal adaylık dosyasının, Botsvana'nın Kasane şehrinde düzenlenmekte olan Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesi'nin 18. Oturumunda, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine kaydedildiği bildirildi.
Türkiye'nin, Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı kültürel unsurlarının sayısının 26'ya ulaştığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.