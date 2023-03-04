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Gündem

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğine İsmail Hakkı Musa atandı

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğine Konsolosluk İşleri Genel Müdürü İsmail Hakkı Musa atandı.

Muhammet Tarhan   | 04.03.2023
Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğine İsmail Hakkı Musa atandı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen merkeze alındı.

Bu suretle boşalan Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğine Konsolosluk İşleri Genel Müdürü İsmail Hakkı Musa atandı.

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