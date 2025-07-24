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Ekonomi

Sofralık yumurta ihracatında uygulanan fon kesintisi kaldırıldı

Sofralık yumurta ihracatında uygulanan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kesintisinin kaldırılması kararlaştırıldı.

Mert Davut  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
Sofralık yumurta ihracatında uygulanan fon kesintisi kaldırıldı

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, yumurta ihracatında kilogram başına 1,5 dolar olarak uygulanan DFİF kesintisi yürürlükten kaldırıldı.

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Ticaret Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Bakanlığın temel önceliğinin vatandaşların gıdaya makul fiyatlarla erişiminin sağlanması, iç piyasada arz-talep dengesinin korunması ve aynı zamanda ihracatçıların dış pazarlardaki rekabetçiliğinin sürdürülmesi olduğuna işaret edildi.

Bu doğrultuda, sofralık yumurta ihracatına yönelik uygulamaların güncellendiği, iç piyasa koşulları ve üretim dinamikleri dikkate alınarak yeni tedbirlerin hayata geçirildiği bildirilen açıklamada, sofralık yumurta ihracatına şubat ayında kilogram başına 50 sent DFİF kesintisi uygulanmaya başlandığı ve bu oranın mart ayında 1,5 dolara yükseltildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, alınan bu önlemler neticesinde, iç piyasada nisan itibarıyla fiyatlarda aşağı yönlü bir eğilimin gözlendiği, temmuz itibarıyla da bu eğilimin sürdüğü aktarılarak, piyasa istikrarının korunmasına yönelik süregelen tedbirlerin bir parçası olarak, sofralık yumurta ihracatının kayda bağlandığı anımsatıldı.

"Ürünlerin dış pazarlara yönlendirilmesi önem kazandı"

Arzın yeniden artış göstermesi, yaz aylarında ürünlerin muhafazasında yaşanabilecek zorluklar ve ihracatçıların artan maliyet baskıları dikkate alınarak, iç piyasada değerlendirilemeyen ürünlerin dış pazarlara yönlendirilmesinin önem kazandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, ihracatta uygulanan DFİF kesintisi, Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bakanlık olarak iç piyasadaki gelişmeleri hassasiyetle izlemeye devam ederek, arz-talep dengesini gözeten, hem üretici hem tüketici refahını koruyan bir anlayışla hareket etmekteyiz. Bu kapsamda gerekli adımlar halihazırda atılmış olup, sürece yönelik takip ve değerlendirmeler kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Bakanlığımız, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere tüm ilgili kamu kurumları ve özel sektör temsilcileriyle koordinasyon içinde çalışmayı sürdürecek, gıda arz güvenliğini sağlamak, fiyat istikrarını desteklemek ve spekülatif hareketlerin önüne geçmek amacıyla görev alanındaki tüm politika ve denetim araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edecektir."

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