Ekonomi

Ticaret Bakanlığı ekipleri kırtasiye ve okul ürünleri denetimlerini yoğunlaştırdı

Ticaret Bakanlığı ekipleri, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Cüneyt Kemal Özkök, Mücahit Enes Sevinç  | 29.08.2025 - Güncelleme : 29.08.2025
Ticaret Bakanlığı ekipleri kırtasiye ve okul ürünleri denetimlerini yoğunlaştırdı Fotoğraf: Arman Önal/AA

Ankara/İstanbul

Bakanlığa bağlı ekipler, 8 Eylül'de başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesi, kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Ankara'da da bir kırtasiyeye giden ekipler, fiyat ve ürün etiketleri ile ürün güvenliğine yönelik denetim yaptı.

Ekipler, öğrenciler tarafından yoğun olarak kullanılan kalem, silgi, defter ve çanta gibi ürünlerin etiketini inceledi. Ayrıca etiket ve kasa fiyatları arasında fark olup olmadığı kontrol edildi.

Ankara İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, denetimler kapsamında fiyat, menşe, fiyat değişim tarihini kontrol ettiklerini bildirdi.

Ürün Türkiye'de üretildiyse yerli üretim logosunun olup olmadığını incelediklerini belirten ekipler, kriterleri karşılamayan ve kurallara aykırı ürünler için tutanak tutulduğunu, Bakanlık tarafından da ürün başına ceza uygulandığını kaydetti.

Ticaret Bakanlığı ekipleri İstanbul'da kırtasiye ve okul ürünleri denetimine devam ediyor

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kentte 2025-2026 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ticaret Bakanlığına bağlı ekipler, 8 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesi 81 ilde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştiriyor.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda Avrupa yakasında 29, Anadolu yakasında 14 olmak üzere toplamda 43 ekiple denetime çıktı.

Ekipler tarafından İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kırtasiye ürünlerine yönelik fahiş fiyat, etiket ve haksız fiyat artışı denetimi yapıldı.

Denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığı, etiket fiyatının değişim tarihi ile ürünün önceki fiyatına bakılarak haksız fiyat artışı olup olmadığı incelendi.

Ekipler, haksız fiyat artışı olan ürünlere yönelik tutanak tutarak, bunları gerekli işlemlerin yapılması için Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna yönlendirdi.

Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında fiyat etiketi olmayan veya yönetmeliğe uymayan her bir ürün için 3 bin 166 liralık idari işlem uygulanabiliyor.

