Dolar
40.56
Euro
47.70
Altın
3,367.13
ETH/USDT
3,729.80
BTC/USDT
118,444.00
BIST 100
10,689.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartlarına uygulanan faiz oranlarında indirim yaptı.

Mücahit Enes Sevinç  | 25.07.2025 - Güncelleme : 25.07.2025
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

İstanbul

TCMB tarafından hazırlanan "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, kredi kartı azami akdi faiz oranlarında dönem borcu bakiyesi 25 bin liranın altındaki bireysel kartlar için yüzde 3,5 olarak uygulanan oran sabit kalırken, diğer tüm oranlarda 25 baz puan indirim yapıldı.

Nakit avans ve KMH faizi yüzde 5'ten yüzde 4,75'e, dönem borcu 25 bin ile 150 bin lira arasında olan bireysel kartlar için de yüzde 4,25'ten yüzde 4'e düşürüldü.

Dönem borcu 150 bin lira üzerinde olan bireysel kartlar ve dönem borcuna bakılmaksızın kurumsal kredi kartları için ise faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye indirildi.

Bu oranlar 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM'den "Muğla ormanlarının yüzde 70'i maden ruhsatı kapsamına alındı" iddialarına ilişkin açıklama
Yurdun çeşitli bölgelerindeki orman yangınlarına müdahaleler sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ormancının babasıyla telefonda görüştü
Hava sıcaklığı 38 ilde 40 dereceyi aştı
İletişim Başkanı Duran: Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması milletimizin medeniyet kimliğini tahkim eden bir adımdır

Benzer haberler

Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

İş dünyası faiz indirimini olumlu karşıladı

Uzmanlar, TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

Merkez Bankası politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 43'e çekti

Merkez Bankası politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 43'e çekti
Konut fiyatlarındaki reel düşüş 17 aydır sürüyor

Konut fiyatlarındaki reel düşüş 17 aydır sürüyor
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet