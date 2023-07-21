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Türkiye'den Yunanistan'daki orman yangınlarıyla mücadeleye destek

Türkiye, Yunanistan'da devam eden orman yangınlarıyla mücadele için 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 yangın söndürme helikopteri gönderecek.

Esin Işık  | 21.07.2023 - Güncelleme : 21.07.2023
Türkiye'den Yunanistan'daki orman yangınlarıyla mücadeleye destek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 2 adet yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri uçuş ekipleriyle birlikte Yunanistan'a gönderilecek.

Etkili manevra kabiliyetlerine sahip amfibik uçaklar ile yerli ve milli imkanlarla üretilen yangın söndürme helikopteri, Yunanistan'daki orman yangınlarına müdahalede komşu ülkede kullanılacak."

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