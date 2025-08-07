Dolar
Gündem

İzmir'de 16 yıl önce yanan alan çalışmalarla yeniden ormanlaştırıldı

İzmir'in Bornova ilçesinde 16 yıl önce yanan ormanlık alanda yapılan ağaçlandırma çalışmaları, bölgeyi yeniden eski günlerine kavuşturdu.

Fırat Özdemir  | 07.08.2025 - Güncelleme : 07.08.2025
İzmir'de 16 yıl önce yanan alan çalışmalarla yeniden ormanlaştırıldı Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

İzmir

Çiçekli Mahallesi'nde 17 Temmuz 2009'da çıkan yangının siyaha bürüdüğü alan, aradan geçen zamanda eski haline döndü.

Yangının zarar verdiği 175 hektar alanda Orman Genel Müdürlüğünce 100 bin kızılçam, servi, akasya, fıstıkçamı, defne, iğde fidanı toprakla buluşturuldu. Farklı türden bitkiye ait 300 kilogram tohum serpildi.

Dikimlerin ardından büyüyen genç fidanların bakımı 16 yıl boyunca takip edildi.

Bölgede en yaygın olan kızılçamların geçen sürede dip çapları 12-16 santimetre, boyları ise 4 metreye kadar ulaştı.

