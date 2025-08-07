İzmir'de 16 yıl önce yanan alan çalışmalarla yeniden ormanlaştırıldı
İzmir'in Bornova ilçesinde 16 yıl önce yanan ormanlık alanda yapılan ağaçlandırma çalışmaları, bölgeyi yeniden eski günlerine kavuşturdu.
İzmir
Çiçekli Mahallesi'nde 17 Temmuz 2009'da çıkan yangının siyaha bürüdüğü alan, aradan geçen zamanda eski haline döndü.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yangının zarar verdiği 175 hektar alanda Orman Genel Müdürlüğünce 100 bin kızılçam, servi, akasya, fıstıkçamı, defne, iğde fidanı toprakla buluşturuldu. Farklı türden bitkiye ait 300 kilogram tohum serpildi.
Dikimlerin ardından büyüyen genç fidanların bakımı 16 yıl boyunca takip edildi.
Bölgede en yaygın olan kızılçamların geçen sürede dip çapları 12-16 santimetre, boyları ise 4 metreye kadar ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.