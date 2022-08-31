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Türkiye'den sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a yardım taşıyan uçaklar 9'a ulaştı

Pakistan'da yaşanan sel afetinin ardından Türkiye'den Pakistan'a yardım taşıyan uçakların sayısının 9'a yükseldiği bildirildi.

İsa Toprak   | 31.08.2022
Türkiye'den sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a yardım taşıyan uçaklar 9'a ulaştı

Ankara

İçişleri Bakanlığı, sel felaketinin ardından AFAD koordinasyonunda Pakistan'a gönderilen yardımlara ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Buna göre, bugün itibarıyla Türkiye'den Pakistan'a 9 uçak ve 1 İyilik Treni vasıtasıyla 7 bin 120 aile tipi çadır, 7 bin 990 battaniye ve yastık, 11 bin 314 gıda kolisi, 2 bin bebek maması ve hijyen paketi, 1320 koli giyim malzemesi, 426 bin birim tıbbi malzeme, 1008 birim mutfak seti, 50 motorlu bot, 3 bin 935 birim muhtelif gıda gönderildi.

Öte yandan, yarın 2. İyilik Treni ile de 2 bin aile tipi çadır, 21 bin 50 battaniye, 4 bin 32 mutfak seti, 2 bin 808 gıda kolisi, 14 bin birim muhtelif gıda ürününün de Pakistan'a sevk edilmesi planlanıyor.

Bu arada bölgede, 11 AFAD personeli, 3 kişilik sağlık ekibi ve 6 sivil toplum kuruluşu görevlisi olmak üzere Türkiye'den 20 kişi görev yapıyor.

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