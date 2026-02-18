Nitelikli dolandırıcılık operasyonlarında 10 ilde 67 şüpheli tutuklandı
İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik geçen hafta 10 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 84 şüpheliden 67'sinin tutuklandığını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın açıklamasında, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bu kapsamda, Kırşehir, Şanlıurfa, Tekirdağ, Eskişehir, Antalya, Çorum, Konya, Samsun, Ankara ve Mersin'de 423 vatandaşı dolandırdığı belirlenen 84 şüphelinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, şüphelilerden 67'sinin tutuklandığı, 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildiği, bir şüphelinin işlemlerinin ise devam ettiği kaydedildi.
“Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik geçen hafta 10 ilde düzenlediğimiz operasyonlarda 84 şüpheliyi yakaladık.”— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) February 18, 2026
Haber Linki:https://t.co/F0u3BZBT5l pic.twitter.com/p7Z9VpTN7a
Açıklamada, şüphelilerin kendilerini kamu görevlisi (polis-savcı), büyücü, medyum ve banka görevlisi olarak tanıttıklarının, iş bulma vaadiyle vatandaşları dolandırdıklarının ve banka hesaplarında yaklaşık 46 milyon lira işlem hacminin bulunduğunun tespit edildiği aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.