Gündem

Nitelikli dolandırıcılık operasyonlarında 10 ilde 67 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik geçen hafta 10 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 84 şüpheliden 67'sinin tutuklandığını bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
Nitelikli dolandırıcılık operasyonlarında 10 ilde 67 şüpheli tutuklandı

Ankara

Bakanlığın açıklamasında, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Bu kapsamda, Kırşehir, Şanlıurfa, Tekirdağ, Eskişehir, Antalya, Çorum, Konya, Samsun, Ankara ve Mersin'de 423 vatandaşı dolandırdığı belirlenen 84 şüphelinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, şüphelilerden 67'sinin tutuklandığı, 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildiği, bir şüphelinin işlemlerinin ise devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, şüphelilerin kendilerini kamu görevlisi (polis-savcı), büyücü, medyum ve banka görevlisi olarak tanıttıklarının, iş bulma vaadiyle vatandaşları dolandırdıklarının ve banka hesaplarında yaklaşık 46 milyon lira işlem hacminin bulunduğunun tespit edildiği aktarıldı.

