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Türkiye, Yemen açıklarında seyreden Türk firmasına ait gemiye düzenlenen füze saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Yemen açıklarında seyreden Panama bandıralı Anadolu S adlı kuru yük gemisine Husiler tarafından düzenlenen füze saldırısını kınadı.

Muhammet Tarhan  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
Türkiye, Yemen açıklarında seyreden Türk firmasına ait gemiye düzenlenen füze saldırısını kınadı

İstanbul

Dışişleri Bakanlığı, söz konusu geminin Yemen açıklarında saldırıya uğramasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bir Türk firmasına ait Panama bandıralı Anadolu S adlı kuru yük gemisine Yemen açıklarında seyrederken Husiler tarafından düzenlenen füze saldırılarını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, benzer bir hadisenin tekrar yaşanmamasını teminen gerekli girişimlerde bulunulduğu bildirildi.

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