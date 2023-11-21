Türkiye ve KKTC vatandaşlarının, Gazze'den Mısır'a tahliyesi sürüyor
Dışişleri Bakanlığı, Gazze'den Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, koşulların elvermesi halinde bugün yaklaşık 100 kişilik grubun daha Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçmesini sağlamayı hedeflediğini bildirdi.
Ankara
Bakanlık kaynakları, Gazze'den yapılan tahliyelere ilişkin bilgilendirmede bulundu.
- Gazze'den Türk vatandaşlarının Mısır'a tahliyesi başladı
- KKTC vatandaşlarının Gazze'den tahliyesi başladı
- Gazze'den tahliye edilen Türkiye ve KKTC vatandaşları İstanbul'a geldi
Bakanlık personelinin sabah saatlerinde Refah'a ulaştığı kaydedildi.
Bakanlık, koşulların elvermesi halinde bugün yaklaşık 100 kişilik grubun daha Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçmesini sağlamayı hedeflediğini aktardı.
Gazze'den dün Mısır'a tahliye edilen Türkiye ve KKTC vatandaşları ile aile yakınlarının, bu akşam tarifeli Türk Hava Yolları (THY) uçuşuyla İstanbul'a gelmesinin öngörüldüğü bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.