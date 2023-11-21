Dolar
28.80
Euro
31.53
Altın
1,988.28
ETH/USDT
2,010.90
BTC/USDT
37,371.00
BIST 100
7,984.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Türkiye ve KKTC vatandaşlarının, Gazze'den Mısır'a tahliyesi sürüyor

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'den Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, koşulların elvermesi halinde bugün yaklaşık 100 kişilik grubun daha Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçmesini sağlamayı hedeflediğini bildirdi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 21.11.2023 - Güncelleme : 21.11.2023
Türkiye ve KKTC vatandaşlarının, Gazze'den Mısır'a tahliyesi sürüyor

Ankara

Bakanlık kaynakları, Gazze'den yapılan tahliyelere ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Bakanlık personelinin sabah saatlerinde Refah'a ulaştığı kaydedildi.

Bakanlık, koşulların elvermesi halinde bugün yaklaşık 100 kişilik grubun daha Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçmesini sağlamayı hedeflediğini aktardı.

Gazze'den dün Mısır'a tahliye edilen Türkiye ve KKTC vatandaşları ile aile yakınlarının, bu akşam tarifeli Türk Hava Yolları (THY) uçuşuyla İstanbul'a gelmesinin öngörüldüğü bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Giresun'un doğusu ile Trabzon çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Adıyaman'da sağlam zeminli yeni yerleşim alanında 16 bin 433 konut yükseliyor
Türkiye ve KKTC vatandaşlarının, Gazze'den Mısır'a tahliyesi sürüyor
El arabasıyla geldiği villadan 5 milyon liralık mücevher bulunan çelik kasayı çaldı

Benzer haberler

İsrail hükümet yetkilisine göre Gazze'de binlerce çocuğu kimin öldürdüğü "belli değil"

İsrail hükümet yetkilisine göre Gazze'de binlerce çocuğu kimin öldürdüğü "belli değil"

İtalya'da İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklar anıldı

Fransa Filistin Dayanışma Derneği Başkanı, Filistin'e destek gösterilerini değerlendirdi

Gazze'de yaşananlar soykırım suçunun şartlarını karşılıyor

Gazze'de yaşananlar soykırım suçunun şartlarını karşılıyor
Türkiye ve KKTC vatandaşlarının, Gazze'den Mısır'a tahliyesi sürüyor

Türkiye ve KKTC vatandaşlarının, Gazze'den Mısır'a tahliyesi sürüyor
ABD'de Demokrat Senatör'den Gazze için "ateşkes" çağrısı

ABD'de Demokrat Senatör'den Gazze için "ateşkes" çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet