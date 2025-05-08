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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze’de zorla yerinden edilen işitme engelli Ala, mezun olduğu üniversitenin "harabesine" sığındı

İşitme engelli Ala el-Kefarna, İsrail'in saldırıları ve tahliye emirleri nedeniyle zorla yerinden edildi ve bir zamanlar eğitim aldığı ancak bugün bir harabeyi andıran Gazze İslam Üniversitesi'ne sığındı.

Gülşen Topçu  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
Gazze’de zorla yerinden edilen işitme engelli Ala, mezun olduğu üniversitenin "harabesine" sığındı

Gazze

İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle defalarca yerinden edilen Filistinliler, gidecek güvenli bir yer ve çadır kuracak bir mekan arıyor.

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Saldırılar ve sürekli yer değiştirmek zorunluğu ise çevrelerinde olup biteni duyamadıkları için aşırı korku ve çaresizlik hisseden işitme engelli bireyler için daha da zor bir hal alıyor.

İşitme engelli 25 yaşındaki Ala el-Kefarna, 18 Mart'ta ailesiyle birlikte Beyt Hanun'dan zorla yerinden edilerek Gazze kentindeki bir zamanlar eğitim aldığı İslam Üniversitesi'ne sığındı.

Geleceğe dair hayaller kurduğu ve mezun olduğu üniversitenin yakılıp yıkılmış, yerinden edilmiş insanların sığındığı bir harabeye dönüştüğünü gören Ala, şahit olduğu manzara karşısında dehşete düştü.

Mezun olduğu üniversite sığınağı oldu

Ala'nın annesi Ummu Muhammed el-Kefarna, İsrail ordusunun "bölgeyi boşaltın, saldırı düzenlenecek" yazılı broşürler atmasından bir gün sonra evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

"Çok zor günlerdi, nereye gideceğimizi bilmiyorduk. Buraya geldik ve üniversiteye sığındık." diyen Ummu Muhammed, çocuklarının yaşadığı şoku şöyle anlattı:

"Kızım Ala bu üniversitede, grafik tasarım bölümünde okudu. Burada çok güzel anıları vardı. Çok başarılı bir öğrenciydi. Okudu ve mezun oldu, burada mezuniyet töreni düzenlendi.

Ala, üniversiteye geldiğimizde çok şaşırdı, çünkü bu şekilde yıkılmış olmasını beklemiyordu. Ala'nın Ahmet adında işitme engelli bir de erkek kardeşi var. Yanımızda getirdiğimiz eşyaları üniversitenin kapısına bıraktığımızda onlar iki kardeş hemen gelip mezuniyet töreninin yapıldığı konferans salonuna baktılar ve yakılmış halini görünce çok şaşırdılar."

İsrail'in üniversiteyi tekrar vurmasından korkuyor

Kızının işitme engelli olan arkadaşlarıyla görüşemediği için çok üzüldüğünü belirten Ummu Muhammed, savaş öncesinde arkadaşlarıyla hep üniversitede buluştuklarını ama savaş çıktığından beri hiç birini görmediğini dile getirdi.

Sığındıkları üniversitenin daha önce İsrail tarafından hedef alındığına işaret eden Ummu Muhammed, "Ala, özellikle geceleri çok korkuyor, ses duymasa bile bir şeyler olduğunu hissediyor ve İsrail'in üniversiteyi tekrar vurmasından korkuyor." diye konuştu.

Geçmişte hayallerini süsleyen üniversitenin eskisi gibi olmasını istiyor

Ala'nın bir zamanlar, işaret diliyle milli marşı okuduğu, mezuniyet töreninin düzenlendiği, kep taktığı, yakınları ile arkadaşlarının onu tebrik ettiği konferans salonunun bugün geldiği durum karşısında yaşadığı üzüntü ise gözlerine yansımış durumda.

Her gün gördüğü ölüm manzaralarının psikolojisini bozduğunu söyleyen Ala, "çok üzüldüğünü ve boğulacakmış gibi olduğunu" belirtti.

Beyt Hanun'a dönmeyi ve yeniden arkadaşlarıyla birlikte olmayı çok istediğini söyleyen Ala, "Sınır kapıları kapalı, insanlar açlıktan ölüyor. Eğitim yok, yaşam yok. Namazlarda hep, savaş bitsin, kapılar açılsın, üniversite eski haline dönsün diye dua ediyorum." dedi.

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