Gazze'deki saldırılara katılan İsrailli yedek askerlerin yüzde 12'si travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılara katılan yedek askerlerin yaklaşık yüzde 12'sinin "şiddetli travma sonrası stres bozukluğu semptomları gösterdiği için görevine dönemeyecek durumda olduğu" belirtildi.
Kudüs/New York
Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Ulusal Stres ve Dayanıklılık Merkezi Müdürü Yair Bar-Haim öncülüğündeki Tel Aviv Üniversitesi'nden bir ekip, Gazze'de çatışmalara katılan İsrail askerleri hakkında bir araştırma yaptı.
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Araştırma, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına katılan yedek askerlerin büyük bir kısmında psikolojik bozuklukların daha da kötüleştiğini ortaya koydu.
Gazze'de çatışan İsrailli yedek askerlerin yüzde 12'sinin şiddetli travma sonrası stres bozukluğu semptomları göstermeleri nedeniyle görevlerine geri dönemeyecek durumda olduğu belirtildi.
İsrailli yedek askerlerin diğer bir yüzde 12'sinin de klinik bozukluk seviyesine ulaşmayan ancak askerlik hizmetini yerine getirme yeteneklerini veya isteklerini etkileyen psikolojik semptomlar yaşadığı kaydedildi.
Gazze savaşının başında yüzde 100 olan yedek askerlerin hizmet çağrılarına yanıt oranlarının son dönemde yüzde 75 ile yüzde 80'lere kadar düştüğü aktarıldı.
Bu düşüşün, ekonomik, ailevi sorumluluklar, yönetime yönelik güven kaybı, savaş yükünün adaletsiz dağılımına duyulan öfke, savaşın devam etmesi ve hedeflerin belirsiz kalması nedeniyle toplumsal motivasyonun zayıflaması gibi faktörlerden kaynaklandığı kaydedildi.
Gazze'de yedek askerlerin hizmet çağrılarını reddetmesinin en önemli nedenlerinden birinin, savaş sırasında defalarca maruz kaldıkları şoklar dolayısıyla askerlerin psikolojik dayanıklılığının zayıflaması olduğu belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı: Gazze'ye yardım ulaştıracak çözüme sadece birkaç adım uzaklıktayız
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bruce, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "barışı güvence altına alacak, İsrail'i koruyarak Hamas'ı eli boş bırakacak ve Gazzelilere yardım edecek yaratıcı çözümler" çağrısında bulunduğunu hatırlattı.
Trump'ın son birkaç haftadır ne yapılması gerektiği ve Gazze halkının durumu konusunda yoğun çalıştığını belirten Bruce, "Onun (Trump) ilham verici liderliği sayesinde bu çözüme, söz konusu yardımı ve gıdayı ulaştırabilmekten birkaç adım uzaklıktayız." ifadesini kullandı.
Bruce, Gazze'ye gıda akışını sağlayacak yeni vakfın duyurusunu bugün yapmayı umduğunu ancak kuruluşun bunu yakında bizzat duyuracağını dile getirdi.
Gazze'deki insani durum
Merkezi ABD'de bulunan sivil toplum kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (WCK), önceki gün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 ayı aşkın süredir tam abluka uyguladığı Gazze'de, günlük yemekleri hazırlamak için gereken malzemelerin tükendiğini duyurmuştu.
Açıklamada, gıda ve pişirme yakıtı yüklü WCK kamyonlarının martın başından beri Gazze sınırında "hazır bekletildiği" ancak İsrail yardımların geçişine izin vermediği için "hayati önem taşıyan gıda dağıtımının devam edemediği" kaydedilmişti.
İsrail, mart ayının ilk günlerinden bu yana yardımların dağıtımında kontrolün sağlanamadığı ve bazı ihtiyaç malzemelerinin yağmalandığı iddiasıyla Gazze'ye insani yardım malzemesi girişine izin vermiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.