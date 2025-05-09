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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda biri bebek 4 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda biri bebek 4 kişi yaşamını yitirdi.

Muhammed Emin Canik, Gülşen Topçu  | 09.05.2025 - Güncelleme : 09.05.2025
İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda biri bebek 4 kişi hayatını kaybetti

İstanbul

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Şehitler Camisi çevresinde Hamdan ailesine ait evi hedef aldı.

İsrail saldırısında Reşad Ebu Hayye, eşi Safa ve bebekleri Amr hayatını kaybetti.

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İsrail ordusuna ait insansız hava aracının Gazze kentinin Rimal Mahallesi'nde bir daireyi hedef alması sonucu bir kişi öldü, yaralananlar oldu.

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