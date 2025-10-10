Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Valilik Tören Alanı'nda, Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.
(Rize/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin yeni rektörlük binasının açılışı ile 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılacak, Valilik ve Belediyeye ziyarette bulunacak.
(Tokat/10.00/11.00/13.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ekonomi Koordinasyon Kuruluna başkanlık edecek.
(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı'na katılacak.
(Madrid) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Valiliği ziyaret edecek, Kırıkkale Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Programı'na katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, AK Parti Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.
(Kırıkkale/09.30-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 3. Uluslararası Katılımlı Öğrenme Güçlüğü Kongresi ile Başakşehir Bizim Çınarlar Yaşam Merkezi ve BAKMER Hizmete Alım Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/10.00/11.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Valiliği ve partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, Didim ilçesinde Ayşenur Ezgi Eygi'nin kabrine ziyarette bulunacak, teşkilat üyeleriyle yemekte bir araya gelecek.
(Aydın/14.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı ciro, inşaat maliyet ve ticaret satış hacim endekslerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2. çeyreğe ilişkin finansal hesapları açıklayacak.
(İstanbul/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya gelecek.
(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail’in saldırdığı Özgürlük Filosu Koalisyonu’nda yasa dışı şekilde alıkoyduğu aktivistlerin durumu takip ediliyor.
(Kudüs/Ankara/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Gazze’de ateşkesin devreye girmesinin insani ve siyasi yansımaları takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde 2014'te müzik alanında ödül alan neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı Niyazi Sayın'ın cenaze namazı, Üsküdar Valide-i Cedid Camisi'nde kılınacak.
(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan'a konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ilk bölümü basına açık antrenmanla tamamlayacak, ardından İstanbul Havalimanı'ndan Sofya'ya hareket edecek.
- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir oyuncusu, müsabakanın oynanacağı Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul/11.15/16.15/Sofya/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Bulgaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Aleksandar Dimitrov ve bir oyuncusu, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye'yi konuk edecekleri karşılaşma öncesi Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda basın toplantısı yapacak, takım son idmanını gerçekleştirecek.
(Sofya/20.30/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci maçında Litvanya'yı konuk edecek.
(Sakarya/20.00) (Fotoğraflı)
4- Basketbol Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını ağırlayacak.
(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)
5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası, Beşiktaş GAİN-Onvo Büyükçekmece maçıyla başlayacak.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)