Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

03.10.2025 - Güncelleme : 03.10.2025
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde, Bingöl Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı İlk Dersi'ne iştirak edecek.

(Bingöl/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(Bolu/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Edirne Valiliğini ziyaret edecek, Edirne İşyurtları Fuarı Açılışı'na katılacak, AK Parti Edirne İl Başkanlığına, Kırklareli Valiliğine ve AK Parti Kırklareli İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Edirne/09.30/10.00/14.00/Kırklareli/16.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yükselen Kadınlar: Kendi İşim, Benim İzim Buluşmaları" programına ve AK Parti İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Afyonkarahisar/10.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Kongresi" açılış programına katılacak.

(Konya/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 3. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü" programı öncesi basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa'da Milli Teknoloji Atölyesi ile Arif Ağaoğlu İleri Teknoloji ve Mühendislik Laboratuvarları binası, Bilecik'te Hasçelik Çelikhane açılış törenlerine katılacak.

(Bursa/11.00/Bilecik/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği, Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü, Kuru Fasulye Hasadı-Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projeleri kapsamında yapımı süren tesisi ve bakliyat işleme tesisini ziyaret edecek.

(Bitlis/11.45-16.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu’na İsrail ordusunun saldırısının ardından alıkonulan aktivistlerin durumu takip ediliyor.

(Gazze/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2-⁠ ⁠⁠İsrail'in, Gazze Şeridi’ne saldırıları, bölgedeki insani durum ve ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Gazze planının yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde 2025-2026 kültür-sanat dönemi lansmanına katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Amasya Üniversitesi 2025-2026 Akademik Açılış Programı'na katılacak.

(Amasya/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 8. haftası, Trabzonspor-Zecorner Kayserispor ve Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçlarıyla başlayacak.

(Trabzon/Antalya/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 9. haftası, Boluspor-Esenler Erokspor ve Arca Çorum FK-Manisa Fk maçlarıyla başlayacak.

(Bolu/Çorum/20.00) (Fotoğraflı)

3- Basketbol Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe Beko, Litvanya'nın Zalgiris takımıyla deplasmanda karşılaşacak, Anadolu Efes ise İsrail'in Hapoel IBI Tel Aviv ekibiyle iç saha maçını Karadağ'da oynayacak.

(Zalgiris/20.00/Podgorica/20.30) (Fotoğraflı)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftası, Galatasaray MCT Technic-TOFAŞ maçıyla başlayacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

