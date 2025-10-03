Türkiye ve dünya gündemi
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde, Bingöl Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı İlk Dersi'ne iştirak edecek.
(Bingöl/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.
(Bolu/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Edirne Valiliğini ziyaret edecek, Edirne İşyurtları Fuarı Açılışı'na katılacak, AK Parti Edirne İl Başkanlığına, Kırklareli Valiliğine ve AK Parti Kırklareli İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.
(Edirne/09.30/10.00/14.00/Kırklareli/16.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yükselen Kadınlar: Kendi İşim, Benim İzim Buluşmaları" programına ve AK Parti İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.
(Afyonkarahisar/10.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Kongresi" açılış programına katılacak.
(Konya/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 3. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'ne iştirak edecek.
(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü" programı öncesi basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa'da Milli Teknoloji Atölyesi ile Arif Ağaoğlu İleri Teknoloji ve Mühendislik Laboratuvarları binası, Bilecik'te Hasçelik Çelikhane açılış törenlerine katılacak.
(Bursa/11.00/Bilecik/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği, Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü, Kuru Fasulye Hasadı-Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projeleri kapsamında yapımı süren tesisi ve bakliyat işleme tesisini ziyaret edecek.
(Bitlis/11.45-16.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu’na İsrail ordusunun saldırısının ardından alıkonulan aktivistlerin durumu takip ediliyor.
(Gazze/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in, Gazze Şeridi’ne saldırıları, bölgedeki insani durum ve ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Gazze planının yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde 2025-2026 kültür-sanat dönemi lansmanına katılacak.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Amasya Üniversitesi 2025-2026 Akademik Açılış Programı'na katılacak.
(Amasya/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 8. haftası, Trabzonspor-Zecorner Kayserispor ve Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçlarıyla başlayacak.
(Trabzon/Antalya/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol 1. Lig'in 9. haftası, Boluspor-Esenler Erokspor ve Arca Çorum FK-Manisa Fk maçlarıyla başlayacak.
(Bolu/Çorum/20.00) (Fotoğraflı)
3- Basketbol Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe Beko, Litvanya'nın Zalgiris takımıyla deplasmanda karşılaşacak, Anadolu Efes ise İsrail'in Hapoel IBI Tel Aviv ekibiyle iç saha maçını Karadağ'da oynayacak.
(Zalgiris/20.00/Podgorica/20.30) (Fotoğraflı)
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftası, Galatasaray MCT Technic-TOFAŞ maçıyla başlayacak.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)