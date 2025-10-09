Dolar
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025- 2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul edecek.

(Ankara/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sivil Toplum Buluşması Programı'na katılacak.

(Tokat/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kıbrıs Mücahitleri: Yarın İçin Dünü Unutma" belgeseli ve Kıbrıs temalı yapımların tanıtım programına iştirak edecek.

(Lefkoşa/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya ve Belçika temasları için yurt dışına çıkmadan önce İstanbul Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/12.00/) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 14. St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'na katılacak.

(St.Petersburg/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İnovasyon Haftası ile 7. Dijital Ceo Liderler Zirvesi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.30/İzmir/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı sanayi üretim endeksini ve 2024 yılı Kurumsal Sektör Hesapları bültenini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Gazze planı çerçevesinde sağlanan ateşkese ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail’in saldırdığı Özgürlük Filosu Koalisyonu’nda yasa dışı şekilde alıkoyduğu aktivistlerin durumu takip ediliyor.

(Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla, Haydarpaşa Garı ve Sirkeci Garı'nda yürütülen restorasyon ve işlevlendirme çalışmalarına ilişkin Haydarpaşa Garı'nda basın toplantısı düzenlenecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Basketbol Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Anadolu Efes, Sırbistan ekibi Partizan ile deplasmanda karşılaşacak.

(Belgrad/21.30)

2- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ilk haftasında; C Grubu'nda Fenerbahçe Opet, Macaristan'ın DVTK Huntherm ekibine konuk olacak, B Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, İtalya'nın Beretta Famila Schio takımını ağırlayacak, D Grubu'nda ise Çimsa ÇBK Mersin, İtalya'nın Umana Reyer ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Miskolc/19.00/İstanbul/20.00/Venedik/20.30) (Fotoğraflı)

3- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş BOA, Polonya'nın Enea Gorzow takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Gorzow Wielkopolski/20.00)

4- Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley grup müsabakaları tamamlanacak. Arasspor-Nilüfer Belediyespor Eker, Bahçelievler Belediyespor-Göztepe ve Beşiktaş-İlbank maçları oynanacak.

(Ankara/14.00/Bursa/16.30/19.00) (Fotoğraflı)

