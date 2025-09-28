Türkiye ve dünya gündemi
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Menteşe'de düzenlenecek "Toprağımızı Vermiyoruz" mitingine katılacak.
(Muğla/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Genç Diplomasi Derneğince Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen "Bosphorus Diplomasi Forumu"na iştirak edecek.
(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu yüksek düzeyli görüşmeleri, 150 civarında devlet ve hükümet başkanının katılımıyla New York'ta devam edecek.
(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 7. haftasına Çaykur Rizespor-Kasımpaşa, TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir, Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği ve Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor müsabakalarıyla devam edilecek.
(Rize/Konya/17.00/Kayseri/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
2- Trendyol 1. Lig'in 8. haftası, İstanbulspor-Boluspor, Serikspor-Erzurumspor FK, Manisa FK-Sipay Bodrum FK ve Atakaş Hatayspor-Bandırmaspor karşılaşmalarıyla sürecek.
(İstanbul/16.00/19.00/Manisa/16.00/Mersin/19.00) (Fotoğraflı)
3- Nesine 2. Lig gruplarında 6. hafta müsabakaları tamamlanacak.
4- Nesine 3. Lig gruplarında 4. hafta maçları sona erecek.
5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2. hafta karşılaşmaları oynanacak. (Fotoğraflı)
6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasına Aliağa Petkimspor-Karşıyaka, Trabzonspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol ve Glint Manisa Basket-Mersin Spor müsabakalarıyla devam edilecek.
(İzmir/13.00/Trabzon/15.30/Manisa/18.00) (Fotoğraflı)
7- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin ikinci haftası, 3 karşılaşmayla sürecek.
8- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur ilk maçında Armada Praxis Yalıkavak, Danimarka'nın HH Elite takımını konuk edecek.
(Muğla/17.00) (Fotoğraflı)
9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in üçüncü haftası, MC Sistem Yurdum-Yenimahalle Belediyespor müsabakasıyla başlayacak.
(Ankara/17.00) (Fotoğraflı)
10- Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki 10. ayağı, superpole ve ikinci yarışla tamamlanacak.
