Gündem

28.09.2025 - Güncelleme : 28.09.2025
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Menteşe'de düzenlenecek "Toprağımızı Vermiyoruz" mitingine katılacak.

(Muğla/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Genç Diplomasi Derneğince Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen "Bosphorus Diplomasi Forumu"na iştirak edecek.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-⁠ ⁠Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu yüksek düzeyli görüşmeleri, 150 civarında devlet ve hükümet başkanının katılımıyla New York'ta devam edecek.

(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2-⁠ ⁠⁠İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 7. haftasına Çaykur Rizespor-Kasımpaşa, TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir, Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği ve Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Rize/Konya/17.00/Kayseri/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in 8. haftası, İstanbulspor-Boluspor, Serikspor-Erzurumspor FK, Manisa FK-Sipay Bodrum FK ve Atakaş Hatayspor-Bandırmaspor karşılaşmalarıyla sürecek.

(İstanbul/16.00/19.00/Manisa/16.00/Mersin/19.00) (Fotoğraflı)

3- Nesine 2. Lig gruplarında 6. hafta müsabakaları tamamlanacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 4. hafta maçları sona erecek.

5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2. hafta karşılaşmaları oynanacak. (Fotoğraflı)

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasına Aliağa Petkimspor-Karşıyaka, Trabzonspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol ve Glint Manisa Basket-Mersin Spor müsabakalarıyla devam edilecek.

(İzmir/13.00/Trabzon/15.30/Manisa/18.00) (Fotoğraflı)

7- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin ikinci haftası, 3 karşılaşmayla sürecek.

8- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur ilk maçında Armada Praxis Yalıkavak, Danimarka'nın HH Elite takımını konuk edecek.

(Muğla/17.00) (Fotoğraflı)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in üçüncü haftası, MC Sistem Yurdum-Yenimahalle Belediyespor müsabakasıyla başlayacak.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı)

10- Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki 10. ayağı, superpole ve ikinci yarışla tamamlanacak.

(Alcaniz/12.00/15.00) (Fotoğraflı)

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra çarptığı kazada 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

