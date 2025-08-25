Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Mesire Alanı'nda Ahlat Etkinlik Alanı Programı'na katılacak, Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki Ahlat Selçuklu Kabristanı'na ziyarette bulunacak, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Bitlis/13.00/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şuhut Atatürk Evi'ni ziyaret edecek, atlı birliklerin Büyük Taarruz Karargahı'ndan İzmir'e uğurlanması ve kortej yürüyüşü ile Şuhut Belediye Şehir Stadyumu Etkinliklerine katılacak.
(Afyonkarahisar/20.30/21.00/21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Buca Cezaevi'ni, partisinin Şuhut İlçe Başkanlığını ve Şuhut Atatürk Evi'ni ziyaret edecek.
(İzmir/13.00/Afyonkarahisar/23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.
(İstanbul/10.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Cidde) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasına, Gazze’ye sürdürdüğü saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 3. haftası, ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor maçıyla sona erecek.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
2- Trendyol 1. Lig'in 3. haftası, İstanbulspor-Manisa FK maçıyla tamamlanacak.
(İstanbul/21.30) (Fotoğraflı)
3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nın E Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.
(Nakhon Ratchasima/15.30) (Fotoğraflı)
