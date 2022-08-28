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Türkiye, selden etkilenen Pakistan'a yardım için "hava köprüsü" kurdu

Pakistan'da selden etkilenenlere yönelik 1120 aile tipi çadır, 3 bin gıda kolisi, 1000 hijyen malzemesi ve 1000 bebek mamasından oluşan yardım malzemelerini ulaştırmak için dün gece yola çıkan 2 uçak, bölgeye ulaştı.

Sefa Şahin   | 28.08.2022
Türkiye, selden etkilenen Pakistan'a yardım için "hava köprüsü" kurdu

Ankara

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), selden etkilenen Pakistan'a çadır ve insani yardım malzemesi desteği sağlamak üzere "hava köprüsü" kurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, selden etkilenen Pakistan'a yardım eli uzatan AFAD koordinasyonunda ilk etapta, 10 bin çadır, 50 bin gıda kolisi, 50 bin hijyen malzemesi ve 10 bin bebek mamasından oluşan insani yardım malzemesinin sel bölgesine gönderilmesine başlandı.

Pakistan'da selden etkilenen afetzedelere yönelik 1120 aile tipi çadır, 3 bin gıda kolisi, 1000 hijyen malzemesi ve 1000 bebek mamasından oluşan yardım malzemeleri, hava yoluyla dün gece 2 uçakla bölgeye gönderildi. Bu yardım malzemelerinin bölgede dağıtımını koordine etmek, çadır kentlerin kurulmasında yardımcı olmak üzere AFAD personeli de bölgeye gitti.

Yardım malzemelerinin gönderilmesine bugün de devam edilecek.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla, Pakistan'daki sel bölgesindeyiz. Milletimizin yardım elini ulaştırmak ve acil ihtiyaçları karşılamak üzere on binlerce insanın selden etkilendiği bölgeye ulaştık. Kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz, geçmiş olsun Pakistan." ifadesine yer verildi.

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