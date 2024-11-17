Dolar
34.44
Euro
36.29
Altın
2,562.22
ETH/USDT
3,107.90
BTC/USDT
90,476.00
BIST 100
9,389.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde uygulama yapan polislere tırın çarpması sonucu 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.
logo
Gündem

Türkiye, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türk hava sahasını kullanma talebini reddetti

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un uçağının Türk hava sahasını kullanma talebi reddedildi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 17.11.2024 - Güncelleme : 17.11.2024
Türkiye, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türk hava sahasını kullanma talebini reddetti

Ankara

Yetkililerden alınan bilgiye göre, İsrail makamları, Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) katılacak Herzog'un uçağı için Türk hava sahasını kullanmak istedi.

Türk yetkililer, İsrail makamlarının yaptığı başvuruyu reddetti.

İsrail basınında Herzog'un, "güvenlik endişeleri" nedeniyle Azerbaycan ziyaretini iptal ettiği yönünde haberler yer almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türk hava sahasını kullanma talebini reddetti
Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, Mersin'de hayatını kaybetti
"F-4E Phantom 2" uçaklarının envantere girişinin 50. yılı etkinliğinde "fil yürüyüşü" yapıldı
Ardahan-Ardanuç kara yolunda ulaşım normale döndü
Bakan Göktaş: (İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangın) Annemizin acısını paylaşıyorum

Benzer haberler

Türkiye, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türk hava sahasını kullanma talebini reddetti

Türkiye, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türk hava sahasını kullanma talebini reddetti

Gazze'nin kuzeyindeki Avde Hastanesi'nin faaliyetleri durmak üzere

İsrail'in 408 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 846'ya yükseldi

Ardahan-Ardanuç kara yolunda ulaşım normale döndü

Ardahan-Ardanuç kara yolunda ulaşım normale döndü
Bakan Göktaş: (İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangın) Annemizin acısını paylaşıyorum

Bakan Göktaş: (İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangın) Annemizin acısını paylaşıyorum
Adalet Bakanı Tunç: Biz yargımızın karalanmasına kesinlikle müsaade etmeyiz

Adalet Bakanı Tunç: Biz yargımızın karalanmasına kesinlikle müsaade etmeyiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet