Türkiye, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türk hava sahasını kullanma talebini reddetti
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un uçağının Türk hava sahasını kullanma talebi reddedildi.
Ankara
Yetkililerden alınan bilgiye göre, İsrail makamları, Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) katılacak Herzog'un uçağı için Türk hava sahasını kullanmak istedi.
Türk yetkililer, İsrail makamlarının yaptığı başvuruyu reddetti.
İsrail basınında Herzog'un, "güvenlik endişeleri" nedeniyle Azerbaycan ziyaretini iptal ettiği yönünde haberler yer almıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.