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Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda uzun ve geniş araçlar trafiği aksattı

Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda uzun ve geniş araçlar nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Günay Nuh  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda uzun ve geniş araçlar trafiği aksattı Fotoğraf: Yaşar Mert/AA

Ardahan

Modernizasyonun ardından 1 Eylül'de açılışı yapılan Türkiye-Gürcistan arasındaki Türkgözü Gümrük Kapısı, uluslararası taşımacılık açısından sık kullanılan kapılar arasında yer alıyor ve özellikle tır sürücülerince tercih ediliyor.

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan önemli kapılarından Ardahan'daki Türkgözü Gümrük Kapısı'ndan geçmek isteyen trafo yüklü 2 uzun ve geniş araç nedeniyle Damal-Posof-Türkgözü yolunun Posof ilçe girişinin Köprü kavşağında yoğunluk oluştu.

Yaklaşık 1 kilometrelik araç yoğunluğu, uzun ve geniş araçların geçişini tamamlamasının ardından normale döndü.

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