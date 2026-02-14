Dolar
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'da Uluslararası Medya Temsilcileri Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Gündem

Bazı illerde soğuk hava etkisini sürdürüyor

Bazı illerde soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor.

Cüneyt Çelik, Günay Nuh, Hilmi Tunahan Karakaya, Hüseyin Demirci, Sidar Can Eren, Abdullah Söylemez  | 14.02.2026 - Güncelleme : 14.02.2026
Bazı illerde soğuk hava etkisini sürdürüyor Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Erzurum

Gece etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen Erzurum'da sürücüler ile vatandaşlar, yol ve kaldırımlarda biriken kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Araçlar ile park ve bahçelerin karla kaplandığı kentte bazı noktalardaki yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Kars/Ardahan

Kars'ta yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor. Sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun yağış, sürücülere zor anlar yaşattı.

Ekipler, karla mücadele çalışması başlattı.

Sarıkamış ilçesinde de yoğun kar etkisini sürdürüyor.

Kar yağışıyla sarıçam ormanları, bitkiler ve her yer beyaza büründü. Vatandaşlar işyerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Vatandaşlardan Alper Sarı, "Bu sene kış çok ağır geçiyor. Her sabah 10-15 santimetre kar yağıyor. Eski kışları yaşıyoruz." dedi.

Kars-Erzurum kara yolu Karakurt köyü mevkisinde tır ve araçlar yolda kaldı.

Sarıkamış Belediyesi ve karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlattı.

Ardahan'da da etkili olan kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Tunceli

Tunceli’nin Ovacık, Pülümür, Nazımiye ve Hozat ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Yağışın etkisiyle cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Karla mücadele ekipleri yollarda çalışma yaptı.

Ağrı

Ağrı'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, Ağrı-Taşlıçay kara yolunda ulaşım aksamalarına neden oluyor.

Köylerde tek katlı evler karla kaplandı.

Van, Hakkari ve Bitlis

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 43 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari'de İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kentte kar nedeniyle kapanan 6 yerleşim yerinden 5'i, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Şemdinli ilçesinde kapalı olan Alan köyü yolu ise karayolları ekiplerinin ana güzergahta yürüttüğü çalışmaların ardından ulaşıma açılacak.

Kentte dün akşam başlayan sağanak etkisini sürdürüyor.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Bitlis'te de kar nedeniyle 5 köye ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Muş'ta ise İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte kar yağışının etkisinin azalmasıyla tüm köy yollarının ulaşıma açıldığını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
