Dolar
18.54
Euro
18.40
Altın
1,711.45
ETH/USDT
1,352.90
BTC/USDT
19,952.00
BIST 100
3,468.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Oluşturulması Alanında İş Birliği Protokolü"nün imza töreninde konuşuyor
logo
Gündem

Ardahan'da depremzedeler için konteyner kurulumu başladı

Göle ilçesinde depremden etkilenen vatandaşlara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) verilen konteynerlerin kurulumu başladı.

Günay Nuh   | 04.10.2022
Ardahan'da depremzedeler için konteyner kurulumu başladı Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

Eski taş yapılı evlerin hasar gördüğü ilçeye bağlı köylerde, 27 Eylül'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı sarsıntılar sürüyor.

Bu nedenle evlerine girmekte endişe yaşayan vatandaşlara AFAD'ın verdiği konteynerlerin kurulumu başladı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Balçeşme köyündeki Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaretinin ardından Küçükaltunbulak ve Koyunlu köylerinde incelemelerde bulundu.

Vali Öner, Koyunlu köyünde depremden etkilenen Leyla Turan için kurulan konteyneri ziyaretinde gazetecilere yaptığı açılamada, bugün yine deprem bölgesinde incelemelerde bulunduğunu söyledi.

Çalışmaların seyrini ve kurulumu yapılan konteynerleri görmek için sahada olduğunu belirten Öner, şunları kaydetti:

"Depremden etkilenen alanlarda konteyner kurulumlarına başladık. 73 konteyner kuracağız. Bunların yakın zamanda enerji ve su gibi ihtiyaçları da giderilecek. AFAD'ın sağladığı imkanlar ile kurulan çadır sayısı da 571'e ulaştı. 70 çadırın daha kurulumu yapılacak. İlimizin iklim şartları ağır, bu nedenle çalışmalarımızı hızlı ve titizlikle sürdürüyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Soylu: (Mersin'deki terör eylemi) Karşı karşıya kaldığımız terör eylemi birçok foyayı ortaya çıkarmış oldu
Ardahan'da depremzedeler için konteyner kurulumu başladı
Türkiye, Doğu Ege adalarının gayriaskeri statüsüne dair BM'ye sunduğu son mektupla Yunan tezlerini çürüttü
2023 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Şehit polis memuru Sedat Gezer'in adı spor kompleksinde yaşatılacak

Benzer haberler

Ardahan'da depremzedeler için konteyner kurulumu başladı

Ardahan'da depremzedeler için konteyner kurulumu başladı

İçişleri Bakanı Soylu, Ardahan'da depremden etkilenen köylerde inceleme yaptı

AFAD, Ardahan'daki depremin ardından iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi

Muğla'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Muğla'da 4,8 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın güneybatısında 5,8 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın güneybatısında 5,8 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet