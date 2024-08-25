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Türk Yıldızları, 30 Ağustos'ta Ankara'da gösteri uçuşu yapacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara'da gösteri uçuşu yapacağını bildirdi.

Serdar Açıl  | 25.08.2024 - Güncelleme : 25.08.2024
Türk Yıldızları, 30 Ağustos'ta Ankara'da gösteri uçuşu yapacak

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Yıldızları 30 Ağustos'ta Ankara'da." ifadesi kullanıldı.

Türk Yıldızları'nın sosyal medya hesabında "Ankara... 30 Ağustos'ta bayram coşkusuyla buluşalım." başlığıyla yer alan paylaşımda da timin önceki gösterilerine ilişkin görüntülere yer verildi.

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