Türk Yıldızları, 30 Ağustos'ta Ankara'da gösteri uçuşu yapacak
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara'da gösteri uçuşu yapacağını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Yıldızları 30 Ağustos'ta Ankara'da." ifadesi kullanıldı.
Türk Yıldızları'nın sosyal medya hesabında "Ankara... 30 Ağustos'ta bayram coşkusuyla buluşalım." başlığıyla yer alan paylaşımda da timin önceki gösterilerine ilişkin görüntülere yer verildi.
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Türk Yıldızları 30 Ağustos'ta Ankara'da. https://t.co/b6Caiqsv3j— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 25, 2024