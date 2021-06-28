Türk donanması Ege Denizi'nde 'helikopter iniş/kalkış eğitimi' ve 'havada yakıt ikmali' gerçekleştirdi
Ankara
Türk donanması Ege Denizi'nde SH-70 helikopterinin katılımıyla "havada yakıt ikmali" ve "helikopter iniş/kalkış eğitimi" icra etti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, eğitimlerin TCG BAYRAKTAR ve TCG SANCAKTAR çıkarma gemileri tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
TCG BAYRAKTAR ve TCG SANCAKTAR çıkarma gemilerimiz tarafından, Ege Denizi’nde SH-70 helikopterinin katılımıyla “Havada Yakıt İkmali” ve “Helikopter İniş/Kalkış Eğitimi” icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ZekHlXYGOY— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 28, 2021