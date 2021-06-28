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Türk donanması Ege Denizi'nde 'helikopter iniş/kalkış eğitimi' ve 'havada yakıt ikmali' gerçekleştirdi

İsa Toprak   | 28.06.2021
Türk donanması Ege Denizi'nde 'helikopter iniş/kalkış eğitimi' ve 'havada yakıt ikmali' gerçekleştirdi

Ankara

Türk donanması Ege Denizi'nde SH-70 helikopterinin katılımıyla "havada yakıt ikmali" ve "helikopter iniş/kalkış eğitimi" icra etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, eğitimlerin TCG BAYRAKTAR ve TCG SANCAKTAR çıkarma gemileri tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

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