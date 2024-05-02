Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin çatısındaki yangın söndürüldü
Edirne Valisi Yunus Sezer, "Herhangi bir yaralanma ya da hastalara etki eden bir durum olmadı." dedi.
Edirne
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin çatısında çıkan yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Hastanenin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekibi sevk edildi.
Çatının altında bulunan, yenidoğan ve çocuk yoğun bakım ünitelerinin olduğu 9'uncu kattaki hastalar ve görevliler alt katlara indirildi.
Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, AFAD, itfaiye ve diğer unsurların çok kısa sürede müdahale ettiklerini, yoğun bir mücadele ile yangının söndürüldüğünü belirterek, şu bilgileri verdi:
"Sadece çatıya sirayet eden bir yangın. 9'uncu katta çocuk servisi var. Orada risk almamak adına, o servisteki hastalar alt katlara indirildi, 6 çocuk hasta da devlet hastanesine sevk edildi. Herhangi bir yaralanma ya da hastalara etki eden bir durum olmadı."
Sezer, yangının çıkış sebebiyle ilgili itfaiyenin gerekli raporu düzenleyeceğini kaydetti.
Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu da hastaların tahliyesinin tedbir amaçlı yapıldığını ifade ederek, "Sadece dumandan etkilenmesinler diye tedbir amaçlı boşaltıldı. Yoğun bakım hastaları tedbir olsun diye hızlıca devlet hastanesine aktarıldı. Çok şükür şu anda hastalarımıza herhangi bir zarar dokunmadı. Ben çok hızlı müdahale eden itfaiye ekibine, Sayın Valime çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
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