Dolar
32.38
Euro
34.67
Altın
2,298.49
ETH/USDT
3,011.40
BTC/USDT
61,250.00
BIST 100
10,082.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak'ın annesi Gülbeyaz Albayrak için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katılıyor.
logo
Gündem

Trabzon'da taksi şoförünü silahla öldüren sanığa 20 yıl 6 ay hapis

Trabzon'un Sürmene ilçesinde taksi şoförü Hüseyin Aslan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa 20 yıl 6 ay hapis verildi.

Seyit Ahmet Eksik  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
Trabzon'da taksi şoförünü silahla öldüren sanığa 20 yıl 6 ay hapis

Trabzon

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Kol ile maktul Aslan'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, sanığa, mütalaada "kasten adam öldürme" suçundan müebbet ve "yağma"dan 3 yıldan 7 yıla kadar hapsinin istendiğini hatırlatarak söz verdi.

Sanık Kol, savunmasında, "Maktulün ailesinden özür diliyorum. Olay bir anlık öfkeyle oluştu. Maktule bana zarar verebileceği düşüncesiyle aracına ateş ettim, öldürme kastıyla ateş etmedim. Bu olayın bu aşamaya gelmesini istemezdim. Ailesine başsağlığı diliyorum." dedi.

Taraf avukatları ve cumhuriyet savcısının beyanlarının ardından mahkeme heyeti, sanığın hırsızlığa dair kesin delil olmadığından "yağma" suçundan beraatine karar verdi.

Sanığı "kasten adam öldürme" suçundan önce müebbet hapse çarptıran heyet, ardından bu cezayı tahrik nedeniyle 18 yıla düşürdü. Sanığa "ruhsatsız silah kullanmak"tan da 2,5 yıl hapis verildi.

Sürmene Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Haziran 2023'te, hakkında kayıp ihbarı bulunan kişiyi ararken ilçeye bağlı Küçükdere Mahallesi'nden geçen dere kenarında ceset bulmuş, yapılan incelemede, silahla vurularak öldürülen kişinin Hüseyin Aslan (52) olduğu belirlenmişti.

Aslan'a ait 61 SY 053 plakalı araç, camları kırık halde aynı mahalledeki dere yolunda bulunmuş, olayla ilgili yakalanan Mustafa Kol çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, AA'nın "Kanıt" kitabını inceledi
Edirne'de sağanak etkili oldu
Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu: Filistin halkına adalet vermeliyiz, iki devletli çözüm uygulamalıyız
Hac organizasyonunda görevli personelin gidiş-dönüş bilgileri erişime açıldı

Benzer haberler

Trabzon'da taksi şoförünü silahla öldüren sanığa 20 yıl 6 ay hapis

Trabzon'da taksi şoförünü silahla öldüren sanığa 20 yıl 6 ay hapis

Limni Gölü Tabiat Parkı'nda havaların ısınmasıyla turizm hareketliliği başladı

Doktor tavsiyesiyle yüzmeye başlayan serebral palsili Gamze artık adım atabiliyor

Yüzlerce kupası olan lise, sportif başarılarıyla dikkati çekiyor

Yüzlerce kupası olan lise, sportif başarılarıyla dikkati çekiyor
Doğu Karadeniz, su ürünleri ihracatında ilk çeyreği yüzde 37 artışla kapattı

Doğu Karadeniz, su ürünleri ihracatında ilk çeyreği yüzde 37 artışla kapattı
Makine mühendisi çift ahşap oyuncak üretiyor

Makine mühendisi çift ahşap oyuncak üretiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet