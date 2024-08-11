Dolar
33.53
Euro
36.61
Altın
2,428.34
ETH/USDT
2,562.00
BTC/USDT
58,773.00
BIST 100
9,907.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Erol Yıldız, Ekber Türkoğlu  | 11.08.2024 - Güncelleme : 12.08.2024
Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Tokat

Tepekışla köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Erbaa ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahale ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yangın yaklaşık 20 hektarlık alanı etkilemiş olup, söndürme çalışmalarında Valiliğimiz koordinesinde Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ve Tokat, Erbaa, Niksar, Almus Orman İşletme Müdürlükleri, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, Erbaa ile çevre ilçe ve belde belediyeleri, Tokat İl Sağlık Müdürlüğü, Tokat İl Özel İdaresi, kamu kurum kuruluşları görev almış ve vatandaşlarımızca da söndürme çalışmalarına destek verilmiştir. Saat 21.30 itibarıyla kontrol altına alınan orman yangını saat 22.45 civarında söndürülmüştür, soğutma çalışmaları devam etmektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mersin'de çıkan silahla kavgada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Erzurum ve Kars'ta sel, Trabzon'da ise şiddetli yağış etkili oldu
Muğla'da arazöz ile minibüsün çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı
İzmir'in Karaburun ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Tokat'ta manda sayısı devlet desteğiyle arttı

Tokat'ta manda sayısı devlet desteğiyle arttı
Marmaris'te çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Marmaris'te çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
Manisa Salihli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa Salihli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet