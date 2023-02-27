Dolar
18.89
Euro
19.91
Altın
1,808.11
ETH/USDT
1,638.40
BTC/USDT
23,427.00
BIST 100
5,076.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenliyor. NASA'nın Crew 6 astronotlarını taşıyan roket, Kennedy Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı
logo
Gündem

Tokat'ta evde çıkan yangında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tokat'ın Zile ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ekber Türkoğlu, Necmettin Eryılmaz   | 27.02.2023
Tokat'ta evde çıkan yangında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Fotoğraf: Necmettin Eryılmaz/AA

Tokat

Alınan bilgiye göre, Minareyi Sağır Mahallesi İslim Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında, bekar evi olarak kullanıldığı belirtilen evde Emre Yıldırım, Tuncay Tunç ve Oktay Bolatpan hayatını kaybetti.

Yaralanan Tarık Canpolat, ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı, deprem bölgelerine yapılan ayni yardımlara ilişkin verileri paylaştı
28 Şubat "postmodern darbe"sinin üzerinden 26 yıl geçti
Tokat'ta evde çıkan yangında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Türkiye ve dünya gündemi
Balıkesir'de otomobil parçası satma vaadiyle dolandırıcılık yapan 5 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Tokat'ta evde çıkan yangında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tokat'ta evde çıkan yangında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Hatay'da depremde yıkılan fabrikanın enkazında çıkan yangın söndürüldü

İzmir'de kozmetik mağazasında çıkan yangında 2 kişi öldü

Tokat AFAD ekipleri 6 saat çalışarak 4 kardeşi enkazdan kurtardı

Tokat AFAD ekipleri 6 saat çalışarak 4 kardeşi enkazdan kurtardı
"Boralar" deprem bölgesinden Tokat'a döndü

"Boralar" deprem bölgesinden Tokat'a döndü
Depremzede kardeşler babalarının emaneti koyun sürüsüyle avunuyor

Depremzede kardeşler babalarının emaneti koyun sürüsüyle avunuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet