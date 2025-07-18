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Yaşam

Tokat'ta Yunus Emre Enstitüsünün yaz okullarına katılan yabancı öğrenciler Türkçe öğreniyor

Tokat'ta, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından açılan yaz okullarına farklı ülkelerden katılan öğrenciler, Türkçe öğrenmelerinin yanı sıra yörenin kültürel ve doğal güzelliklerini keşfediyor.

Ekber Türkoğlu  | 18.07.2025 - Güncelleme : 18.07.2025
Tokat'ta Yunus Emre Enstitüsünün yaz okullarına katılan yabancı öğrenciler Türkçe öğreniyor Fotoğraf: Ekber Türkoğlu/AA

Tokat

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) düzenlenen yaz okuluna farklı ülkelerden gelen 18 öğrenci, sabah saatlerinde başladıkları dil eğitimine öğle saatlerine kadar devam ediyor.

Öğrenciler, günün geri kalan süresinde ise kenti tanıma fırsatı buluyor.

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TOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Merve Yılmaz, AA muhabirine, yabancı öğrencilere yönelik yaz okulu düzenlediklerini söyledi.

Yunus Emre Enstitüsü ve TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'a teşekkür eden Yılmaz, "Türkçe etrafında gönülleri birleştiren bir etkinlik. 13 ülkeden 18 öğrenciyi Anadolu'nun kadim şehri Tokat'ta ağırlamak, onlarla birebir ilgilenmek, bu ilgilenmenin merkezine Türkçeyi oturtmak çok kıymetli. O yüzden bu işbirliğine oldukça önem veriyoruz." dedi.

Gönüllü olarak canla başla çalışmaya gayret ettiklerini anlatan Yılmaz, "Gerçekten Türkçe dünyada fazla konuşulan kadim dillerden bir tanesi. Farklı ülkelerden gelen öğrencilerimiz, ilgi alanı olan bu dili öğreniyorlar. Bulundukları ülkelerdeki Yunus Emre Enstitüsüne gidiyorlar. Orada akademik olarak Türkçeye ağırlık vererek eğitim görüyorlar. Burada önce genel, sonra yerel kültüre odaklı program hazırladık." ifadelerini kullandı.

Yabancı öğrenciler de Türkçe öğrenmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, Yunus Emre Enstitüsüne ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine teşekkür etti.

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