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Tokat-Sivas kara yolu tır geçişine kapatıldı

Tokat-Sivas kara yolu, kar nedeniyle tır geçişine kapatıldı.

Ekber Türkoğlu   | 01.02.2022
Tokat-Sivas kara yolu tır geçişine kapatıldı

Tokat

Tokat-Sivas kara yolunda Çamlıbel geçidinde etkili olan kar nedeniyle çekici türü araçlar bir benzin istasyonunda bekletiliyor.

AFAD ekipleri yolda mahsur kalan vatandaşlara kumanya dağıttı.

Kara yolunda ekiplerin çalışması sürüyor.


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