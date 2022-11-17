Dolar
18.62
Euro
19.26
Altın
1,758.56
ETH/USDT
1,208.80
BTC/USDT
16,638.00
BIST 100
4,507.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

THY'nin mobil uygulamasından gazi ve şehit yakınlarına indirimli bilet satışı başladı

Türk Hava Yolları (THY) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında gaziler ile şehit veya gazi yakınlarının belge ibraz etmeksizin indirimli bilet almasına yönelik imzalanan protokolün uygulanmasına başlandı.

Gökhan Yılmaz   | 17.11.2022
THY'nin mobil uygulamasından gazi ve şehit yakınlarına indirimli bilet satışı başladı

İstanbul

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, kurumun mobil uygulaması üzerinden indirimli bilet satışının başladığını duyurdu.

Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, THY mobil uygulamasında gazi, şehit veya gazi yakınlarına yapılacak indirim seçeneğinin aktif hale geldiğini belirterek, "Gazi ile gazi ve şehit yakınları indirimli biletlerini artık mobil uygulamamızdan alabilirler. Sizlere minnettarız." ifadelerini kullandı.

THY ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında gazi, şehit veya gazi yakınlarının yüzde 50 indirimli bilet alabilmesi için bilgi paylaşımı yapılmasına dair protokol 14 Ekim'de imzalanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
THY
Bu haberi paylaşın
İstanbul'daki terör saldırısında yaralananlardan 13'nün tedavisi sürüyor
Van ile Muş'ta kar ve sis etkili oldu
THY'nin mobil uygulamasından gazi ve şehit yakınlarına indirimli bilet satışı başladı
AnadoluJet'ten Kazakistan'a iki yeni sefer
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili sanığa 7 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

Benzer haberler

THY'nin mobil uygulamasından gazi ve şehit yakınlarına indirimli bilet satışı başladı

THY'nin mobil uygulamasından gazi ve şehit yakınlarına indirimli bilet satışı başladı

THY Uçuş Akademisi ile THK arasında işbirliği anlaşması

THY ile TİM arasında "indirimli kargo" imkanı sunan protokol imzalandı

THY'den iç hatlarda indirim kampanyası

THY'den iç hatlarda indirim kampanyası
THY, 3 iştirakini tek çatı altında birleştirme kararı aldı

THY, 3 iştirakini tek çatı altında birleştirme kararı aldı
THY, "Sürdürülebilirlik İnovasyonunda Yılın Havayolu" ödülüne layık görüldü

THY, "Sürdürülebilirlik İnovasyonunda Yılın Havayolu" ödülüne layık görüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet