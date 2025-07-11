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Ekonomi

THY ile Güney Afrika merkezli Airlink arasında kod paylaşım anlaşması

Türk Hava Yolları (THY) ile Güney Afrika merkezli Airlink hava yolu şirketi arasında kapsamlı kod paylaşım anlaşması imzalandı.

Gökhan Yılmaz  | 11.07.2025 - Güncelleme : 11.07.2025
THY ile Güney Afrika merkezli Airlink arasında kod paylaşım anlaşması

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, kod paylaşımı kapsamında THY, Airlink'in icra ettiği seçili uçuşlara "TK" kodunu ekleyecek. Böylece özellikle THY'nin İstanbul çıkışlı Johannesburg ve Cape Town uçuşlarından Airlink'in Güney Afrika'daki birçok destinasyonuna sorunsuz bağlantılar mümkün olacak.

1 Ağustos 2025'te yürürlüğe girecek anlaşmanın imza töreni, Airlink'in Johannesburg'taki genel yönetim merkezinde, her iki şirketin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

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Bu stratejik işbirliği, THY'nin dünya çapındaki geniş uçuş ağını, Airlink'in Güney Afrika ve çevresindeki güçlü bölgesel ağıyla entegre ederek yolculara daha fazla bağlantı seçeneği sunmayı hedefliyor. Anlaşma sayesinde misafirler, tek biletle daha kolay, daha esnek ve kesintisiz seyahat deneyimi yaşayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdür Yardımcısı Levent Konukcu, Güney Afrika ve bölgedeki bağlantılarını artırmak amacıyla Airlink ile olan işbirliğine büyük önem verdiklerini kaydetti.

Konukcu, "Misafirlerimize sunulan seyahat imkanlarını en üst düzeye çıkarmak için bu ortaklığı daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu işbirliğinin her iki hava yolu için ticari açıdan fayda sağlamasının yanı sıra iki ülke arasındaki kültürel ve turizm ilişkilerini de güçlendireceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Airlink Hava Yolu Üst Yöneticisi (CEO) De Villiers Engelbrecht ise bu işbirliğinin THY ile ilişkilerini derinleştirmek adına önemli fırsat sunduğunu vurgulayarak, "Anlaşma Airlink markasına duyulan güveni pekiştirirken, her iki hava yolunun yolcuları için de daha kolay ve konforlu seyahat imkanı sağlıyor. Böylece birleşik ve geniş uçuş ağımız üzerinden çok sayıda destinasyona dünya standartlarında hizmetle erişim mümkün hale geliyor." değerlendirmesini yaptı.

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