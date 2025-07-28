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Ekonomi

THY'nin Halep uçuşları yeniden başlıyor

Türk Hava Yolları (THY) Suriye'nin Halep kentine seferlerin 1 Ağustos'ta yeniden başlayacağını duyurdu.

Gökhan Yılmaz  | 28.07.2025 - Güncelleme : 28.07.2025
THY'nin Halep uçuşları yeniden başlıyor

İstanbul

THY'den yapılan duyuruya göre, İstanbul-Halep hattında uçuşlar her gün karşılıklı olarak icra edilecek.

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Hattın yeniden açılışına özel gidiş-dönüş 299 dolardan başlayan fiyatlarla biletler satın alınabilecek.

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