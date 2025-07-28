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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kaybederek 10.542,09 puandan tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 28.07.2025 - Güncelleme : 28.07.2025
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 100,51 puan azalırken, toplam işlem hacmi 79,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,81 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,23 değer kazandı.

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Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,71 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 5,68 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 10.682,32 puana kadar yükselmesinin ardından, Avrupa borsalarındaki negatif seyre paralel olarak madencilik ve bankacılık endekslerindeki satışların da etkisiyle günü negatif bir seyirle tamamladı.

Öte yandan bugün yurt içinde açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, temmuz ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları için 1,2 puan azalarak yüzde 23,4’e, reel sektör için 0,8 puan düşerek yüzde 39’a gerilerken, hane halkı beklentisi ise 1,5 puan artışla yüzde 54,5’e yükseldi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek, 10.600 ve 10.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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