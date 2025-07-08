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Gündem

THY, Misrata uçuşlarına 2 Eylül'de yeniden başlayacak

Türk Hava Yolları (THY), Libya'nın Misrata kentine uçuşlarına 2 Eylül'de yeniden başlayacak.

Gökhan Yılmaz  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
THY, Misrata uçuşlarına 2 Eylül'de yeniden başlayacak

İstanbul

Libya'daki iç karışıklık nedeniyle 2015'te durdurulan seferler, 2 Eylül'den itibaren İstanbul-Misrata hattında yeniden başlayacak.

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THY tarafından yapılan planlamaya göre, uçuşlar salı, perşembe ve cumartesi gerçekleştirilecek.

Türk Hava Yollarının Misrata uçuşlarını başlatmasıyla, halihazırda devam eden Trablus ve Bingazi seferleriyle ülkede uçulan destinasyon sayısı 3'e ulaşacak.

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