Dolar
40.01
Euro
46.94
Altın
3,328.47
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
10,017.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimine hile karıştırıldığı iddiasıyla 10 şüpheli ifadeye çağırıldı

CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında olduğu 10 şüpheli ifadeye çağırıldı.

Zeynep Yeşildal, Emrah Gökmen  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimine hile karıştırıldığı iddiasıyla 10 şüpheli ifadeye çağırıldı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanlığının son seçiminde, "seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Soruşturma kapsamında, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında olduğu 10 şüphelinin ifadelerinin alınmalarına yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin büyükelçisini kabul etti
Edirne'de nehirlerin debileri geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya daha düşük
Sıhhiye Köprüsü'nde bakım çalışmaları nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu
Şehitlerimizi uğurluyoruz
Tokat'ta düğüne gidenlerin bulunduğu minibüs istinat duvarına çarptı, 13 kişi yaralandı

Benzer haberler

CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimine hile karıştırıldığı iddiasıyla 10 şüpheli ifadeye çağırıldı

CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimine hile karıştırıldığı iddiasıyla 10 şüpheli ifadeye çağırıldı

Silivri Belediye Meclisinde taşınmaz kiralama ihalesinin belirlenen tarihten önce yapılması tartışıldı

CHP'de genel seçimler için saha çalışmaları ve görevlendirmeler başladı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davada duruşma 8 Eylül'e ertelendi

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davada duruşma 8 Eylül'e ertelendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet