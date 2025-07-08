CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimine hile karıştırıldığı iddiasıyla 10 şüpheli ifadeye çağırıldı
CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında olduğu 10 şüpheli ifadeye çağırıldı.
İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanlığının son seçiminde, "seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.
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Soruşturma kapsamında, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında olduğu 10 şüphelinin ifadelerinin alınmalarına yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verildiği öğrenildi.