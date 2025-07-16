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Ekonomi

THY'nin resmi tatil platformundan özel mil kampanyası

Türk Hava Yolları (THY) resmi tatil platformu Turkish Airlines Holidays, başlattığı özel kampanyayla yolcularına 100 bin mile varan kazanç fırsatı sunuyor.

Gökçe Karaköse  | 16.07.2025 - Güncelleme : 16.07.2025
THY'nin resmi tatil platformundan özel mil kampanyası

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok ülkesinde tatil imkanı sunan "Turkish Airlines Holidays"in özel kampanyasıyla hem kullanıcı deneyimini zenginleştirmek hem de hava yolu şirketinin sadakat programı "Miles&Smiles"la entegreli müşteri artırma hedefleniyor.

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Platform üzerinden yapılacak rezervasyonlarda kullanıcılar, yalnızca uçuşlarda değil tüm tatil paketinden 100 bin mile kadar kazanma şansına sahip oluyor.

Kampanya 16 Temmuz-15 Ağustos'ta yapılacak rezervasyonlarla 31 Aralık'a kadar olan konaklamalar için geçerli olacak. Kampanyaya ilişkin bilgilere "Turkish Airlines Holidays"in internet adresinden ulaşılabilecek.


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