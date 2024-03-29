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THY'nin Bakü'deki iftarında farklı sektörlerin temsilcileri bir araya geldi

Türk Hava Yollarının (THY) Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlediği iftarda siyaset, iş dünyası ile sektör temsilcileri buluştu.

Ruslan Rehimov  | 29.03.2024 - Güncelleme : 29.03.2024
THY'nin Bakü'deki iftarında farklı sektörlerin temsilcileri bir araya geldi Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

THY Bakü Müdürü Hamid Eldeleklioğlu'nun ev sahipliğindeki iftar programına Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBİA) Başkanı Orhan Memmedov, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile turizm sektöründen davetliler katıldı.

THY Bakü Müdürü Eldeleklioğlu, program sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu şirketi olan THY olarak hizmet vermekten en çok keyif aldıkları ülkelerin başında kardeş Azerbaycan'ın geldiğini söyledi.

Eldeleklioğlu, "Azerbaycan'da sadece THY olarak değil kardeş firmamız AJet ile de hizmet vermekteyiz. THY ve AJet olarak hem İstanbul ve Ankara'ya, yaz aylarında Antalya ve Bodrum bölgelerine de hizmet vermekteyiz. Hizmetlerimiz bundan sonra da devam edecektir. 2023 yılında ilk kez İzmir'e seferler düzenlemeye başladık. İstanbul hattımıza seferlerimizi günde 5'e çıkardık. Çok yakın bir zamanda seferlerimizden birini geniş gövde olarak sabitlemeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

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