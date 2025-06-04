Dolar
39.12
Euro
44.75
Altın
3,348.23
ETH/USDT
2,636.70
BTC/USDT
105,186.00
BIST 100
9,398.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadı’nda gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor
logo
Gündem

AJet'in Nahçıvan-Gence uçuşları başladı

AJet, Türk Cumhuriyetleri'ndeki yeni hattı olan İstanbul-Nahçıvan-Gence arasındaki ilk seferini gerçekleştirdi.

Kenan Irtak  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
AJet'in Nahçıvan-Gence uçuşları başladı

İstanbul

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, dün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçak önce Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Nahçıvan'da ardından da Gence Havalimanı'nda törenle karşılandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Her iki havalimanındaki karşılama törenine AJet yöneticileri, konsolosluk görevlileri ve havalimanı temsilcileri katıldı.

AJet, salı günleri Sabiha Gökçen-Nahçıvan-Gence, cumartesi günleri ise Sabiha Gökçen-Gence-Nahçıvan hattında sefer yapacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ÇEKUD'dan plastik kirliliğini azaltmak için seferberlik çağrısı
Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Daimi Temsilciliği'ni ziyaret etti
AJet'in Nahçıvan-Gence uçuşları başladı
THY, Kurban Bayramı tatilinde 378 ek sefer düzenleyecek
Yüksek takipçili sahte sosyal medya hesaplarından dolandırıcılık yapan 11 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

AJet'in Nahçıvan-Gence uçuşları başladı

AJet'in Nahçıvan-Gence uçuşları başladı

İstanbul'daki havalimanları 4 ayda 40 milyon yolcuya yaklaştı

Orta Asya'nın artan önemi ve Türkiye'nin rolü

Bitlis'teki Nemrut Dağı, yamaç paraşütü tutkunlarının gözdesi oldu

Bitlis'teki Nemrut Dağı, yamaç paraşütü tutkunlarının gözdesi oldu
AJet yurt dışı ağına 3 yeni hat daha ekledi

AJet yurt dışı ağına 3 yeni hat daha ekledi
Azerbaycan'da "Küçük Girişimciler, Büyük Hedefler" projesi düzenlendi

Azerbaycan'da "Küçük Girişimciler, Büyük Hedefler" projesi düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet