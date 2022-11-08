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FSM ve Yavuz Sultan Selim köprüleri Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi dolayısıyla kutlanan 8 Kasım Zafer Günü'nde kırmızı, mavi ve yeşil renklerle aydınlatıldı.

Muhammed Gencebay Gür   | 08.11.2022
FSM ve Yavuz Sultan Selim köprüleri Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür / AA

İstanbul

Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenirken, FSM ve Yavuz Sultan Selim köprüleri de zafere dikkati çekmek için Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Akşam saatlerinde başlayan ışıklandırma, gün ağarıncaya kadar sürecek.

Azerbaycan'ın Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarmasının ardından 8 Kasım, Zafer Günü olarak kutlanıyor.

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