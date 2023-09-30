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Dünya

Azerbaycan, ABD'de radikal Ermeni grupların Türkiye konulu konferansa katılanlara saldırısını kınadı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, ABD'de düzenlenen "Türkiye'nin Kamu Diplomasisi" konulu konferansta, radikal Ermeni grupların katılımcılara saldırısına tepki gösterdi.

Ruslan Rehimov  | 30.09.2023 - Güncelleme : 30.09.2023
Azerbaycan, ABD'de radikal Ermeni grupların Türkiye konulu konferansa katılanlara saldırısını kınadı Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

Bakü

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Kamu Diplomasisi" konulu konferansta, radikal Ermeni grupların etkinliğe katılanlara saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Konferansa katılan yetkililerin radikal Ermeni gruplar tarafından saldırıya uğramasını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

2. Karabağ Savaşı ve Azerbaycan'ın Karabağ'da yaptığı antiterör operasyonu sonrasında Azerbaycan ve Türk vatandaşlarına karşı saldırıların Ermenistan'ın etnik nefret ve hoşgörüsüzlük politikasının sonucu olarak yoğun ve sistematik hale gelmesinin ciddi tehdit oluşturduğu belirtilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik karalama kampanyasının başarısızlığını ve bölgedeki yasadışı rejimin çöküşünü hazmedemeyen radikal Ermeni diasporası temsilcilerinin bu tür saldırıları suçtur ve cezalandırılmalıdır. Radikal Ermeni grupların ırk ayrımcılığı, nefret söylemi ve şiddet gibi unsurları içeren bu davranışları, uluslararası toplum tarafından şiddetle kınanmalı ve bu tür eylemlerin önlenmesi için ilgili devlet kurumları tarafından gerekli adımlar atılmalıdır."

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