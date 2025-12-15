Dolar
Dünya

DSÖ: Sudan'da BM Barış Gücü birliklerine yapılan saldırı karşısında dehşete kapıldık

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'da Birleşmiş Milletlere (BM) ait barış gücü tesisinin hedef alınması karşısında dehşete kapıldığını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 15.12.2025 - Güncelleme : 15.12.2025
DSÖ: Sudan'da BM Barış Gücü birliklerine yapılan saldırı karşısında dehşete kapıldık

Cenevre

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Sudan'ın Güney Kurdufan eyaletinin merkezi Kadugli kentindeki BM barış gücü tesisine düzenlenen saldırıya ilişkin paylaşım yaptı.

"Güney Kordofan'ın Kadugli kentinde BM Barış Gücü birliklerine yapılan saldırı karşısında dehşete kapıldık." ifadesini kullanan Ghebreyesus, BM personeli, insani yardım ve sağlık çalışanlarının her zaman korunması gerektiğini vurguladı.

Bangladeş ordusuna bağlı Halkla İlişkiler Direktörlüğü, dün Kadugli'deki BM Barış Gücü misyonunun tesisine düzenlenen saldırıda, 6 Bangladeşli askerin hayatını kaybettiği, 8 askerin yaralandığını açıklamıştı.

Sudan, Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK), tesisi İHA ile hedef almakla suçlarken HDK "iddia ve suçlamaları" reddetmişti.

