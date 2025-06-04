Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Daimi Temsilciliği'ni ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin, Brüksel'deki NATO Daimi Temsilciliği'ni ziyaret etti.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'e giden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahı'na gelişinde ilk olarak NATO Daimi Temsilciliğimizi ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı." ifadesi kullanıldı.
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Bakan Güler, NATO Daimi Temsilciliği ziyaretinin ardından, NATO Türk Asker ve Temsil Heyet Başkanlığı'nı da ziyaret ederek, görevli personelle bir araya geldi.
Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
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NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel’e giden Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargâhı’na gelişinde ilk olarak NATO Daimî Temsilciliğimizi ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.#MillîSavunmaBakanlığı #YaşarGüler pic.twitter.com/0U3Q5GpN7M— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 4, 2025