THY, günlük uçuş rekorunu 1292 seferle bugün kıracak
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, planlanan 1292 uçuşla en yüksek günlük sefer rekorunu bugün kıracaklarını bildirdi.
İstanbul
Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir rekor daha kırdık. Bugün planlı 1292 seferle bugüne kadarki en yüksek TK sefer sayısı rekorunu kıracağız. Bir önceki rekor 2 Temmuz 2023 tarihinde 1284 sefer idi. Bayramda bir rekor daha var. İyi bayramlar." ifadelerini kullandı.
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Bir rekor daha kırdık. 👍— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) June 5, 2025
Bugün planlı 1292 sefer ile bugüne kadar ki en yüksek TK sefer sayısı rekorunu kıracağız.
Bir önceki rekor 02.07.2023 tarihinde 1284 sefer idi.
Bayramda bir rekor daha var. 😲
İyi bayramlar.