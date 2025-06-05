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Ekonomi

THY, günlük uçuş rekorunu 1292 seferle bugün kıracak

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, planlanan 1292 uçuşla en yüksek günlük sefer rekorunu bugün kıracaklarını bildirdi.

Kenan Irtak  | 05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
THY, günlük uçuş rekorunu 1292 seferle bugün kıracak

İstanbul

Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir rekor daha kırdık. Bugün planlı 1292 seferle bugüne kadarki en yüksek TK sefer sayısı rekorunu kıracağız. Bir önceki rekor 2 Temmuz 2023 tarihinde 1284 sefer idi. Bayramda bir rekor daha var. İyi bayramlar." ifadelerini kullandı.

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