Dolar
39.32
Euro
45.16
Altın
3,383.20
ETH/USDT
2,607.20
BTC/USDT
105,295.00
BIST 100
9,486.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kutsal topraklarda bulunan hacı adayları Arafat’a çıktı
logo
Ekonomi

NATO DIANA Programı'nda yeni çağrılar açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ulusal koordinasyonunu yürüttüğü NATO DIANA Programı'nda yeni çağrılara çıkıldı.

Zeynep Duyar  | 05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
NATO DIANA Programı'nda yeni çağrılar açıldı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin savunma inovasyonunda küresel sahneye çıktığı belirtildi.

Bakanlığın ulusal koordinasyonunu yürüttüğü NATO DIANA Programı'nda yeni çağrıların açıldığı bilgisi verilen paylaşımda, şunlar ifade edildi:

"Sivil-askeri kullanım için 10 stratejik alanda derin teknoloji geliştiren girişimcilerimizi DIANA çağrılarına başvurmaya davet ediyoruz. DIANA çağrılarında başarılı olan firmalara 400 bin avroya kadar hibe desteği verilecek. Ayrıca, çift kullanım teknolojilerini savunma isterlerine uygun hale getirmeleri için hızlandırma programına katılım ve 180 test merkezine ücretsiz erişim imkanı sunulacak."

Programa ilişkin detaylara "diana.nato.int" adresinden ulaşılabilecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Program kapsamındaki çağrı başlıkları, "enerji ve güç sistemleri", "ileri haberleşme teknolojileri", "tartışmalı elektromanyetik ortamlar", "insan dayanıklılığı ve biyoteknolojiler", "zorlu ortamlarda operasyonlar", "denizcilik operasyonları", "dayanıklı uzay operasyonları", "otonomi ve insansız sistemler", "veri destekli karar alma" ile "kritik altyapı ve lojistik" olarak belirlendi.

Çağrılara 11 Temmuz'a kadar başvurulabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB soruşturmasında etkinlik pişmanlıktan faydalanan zanlı, reklam ihalelerindeki para trafiğini anlattı
Hatay'da restorasyon nedeniyle taşınacak Uzun Çarşı'da bayram yoğunluğu
Emniyet ve jandarmadan bayram öncesi trafiğe havadan denetim
Bakan Yerlikaya, motosiklet kazası mağdurunun videosu üzerinden uyarıda bulundu
Avrupa'ya açılan Edirne'deki sınır kapılarında tedbirler alındı

Benzer haberler

NATO DIANA Programı'nda yeni çağrılar açıldı

NATO DIANA Programı'nda yeni çağrılar açıldı

ABD'li Bakan Hegseth, Lahey zirvesi öncesinde NATO'da Trump yönetiminin mesajını yineledi

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan sürücü ve yolculara "Trafik kurallarına uyalım" çağrısı

İngiltere Başbakanı Starmer, ülkesini savaşa hazır hale getirmeyi planladıklarını söyledi

İngiltere Başbakanı Starmer, ülkesini savaşa hazır hale getirmeyi planladıklarını söyledi
Savunma ve havacılık ihracatı yılın ilk 5 ayında yüzde 29 arttı

Savunma ve havacılık ihracatı yılın ilk 5 ayında yüzde 29 arttı

Yeni teşvik sistemiyle Anadolu'da "sanayi devrimi" hedefleniyor

Yeni teşvik sistemiyle Anadolu'da "sanayi devrimi" hedefleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet