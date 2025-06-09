Dolar
39.22
Euro
44.88
Altın
3,316.97
ETH/USDT
2,527.60
BTC/USDT
107,284.00
BIST 100
9,486.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

THY bugün planlanan 1369 uçuşla rekor kıracak

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, planlanan 1369 uçuşla en yüksek günlük sefer rekorunu bugün kıracaklarını bildirdi.

Kenan Irtak  | 09.06.2025 - Güncelleme : 09.06.2025
THY bugün planlanan 1369 uçuşla rekor kıracak

İstanbul

Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maşallah diyelim. Yeni rekor geldi. Bugün planlı 1369 TK seferi ile şimdiye kadarki en yüksek sefer sayısı rekorunu kıracağız. Bir önceki rekor arife günü 1292 sefer idi. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor." ifadelerini kullandı.

THY, 5 Haziran'da da planlanan 1292 uçuşla en yüksek günlük sefer rekorunu kırmıştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanlığı "En Başarılı Hac Organizasyonu" ödülünü aldı
THY bugün planlanan 1369 uçuşla rekor kıracak
İsrail’in Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen gemisine saldırısına Türkiye ve dünyadan tepkiler
Başhekim Topçu'dan, Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in "Madleen" gemisine müdahalesine tepki

Benzer haberler

THY bugün planlanan 1369 uçuşla rekor kıracak

THY bugün planlanan 1369 uçuşla rekor kıracak

THY, günlük uçuş rekorunu 1292 seferle bugün kıracak

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bayramda uçuş ve yolcu rekoru beklentisi

Turkish Cargo "Yılın Küresel Hava Kargo Taşıyıcısı" seçildi

Turkish Cargo "Yılın Küresel Hava Kargo Taşıyıcısı" seçildi
AJet'in Nahçıvan-Gence uçuşları başladı

AJet'in Nahçıvan-Gence uçuşları başladı
İstanbul'daki havalimanları 4 ayda 40 milyon yolcuya yaklaştı

İstanbul'daki havalimanları 4 ayda 40 milyon yolcuya yaklaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet